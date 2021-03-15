Горожане сообщили о нападении мужчины на 10-летнего ребенка в Воронеже

Фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

Воронежцы сообщили в социальных сетях о нападении на 10-летнего ребенка. Как рассказали горожане инцидент произошел днем 15 марта в многоэтажке на улице Менделеева. Неизвестный якобы кинулся с ножом на школьника. Однако в этот момент в подъезд зашли соседи, которые и спугнули мужчины. Он убежал в неизвестном направлении.

"КП-Воронеж" уточняет информацию у правоохранительных органов.

В начале марта стало известно о другом ЧП с ребенком. Эксгибиционист обнажился перед 14-летней девочкой. Происшествие случилось у входа в лес, неподалеку от Центрального парка. Мужчина в темно-синей куртке подошел к девочке, выждав пока ее мама отвлечется. Семья написала заявление в полицию. Силовики попросили горожан помочь в поисках преступника.