В Воронежской области фотографа приговорили к 13 годам тюрьмы за шокирующее убийство бизнесмена

По версии следствия, в октябре 2018 года фотограф в своем автомобиле 39 раз ударил ножом знакомого бизнесмена Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

15 марта Россошанский районный суд приговорил 37-летнего местного фотографа Александра М. к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на 1,5 года. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Мы уже рассказывали об этом деле, шокирующем своей жестокостью. По версии следствия, в октябре 2018 года фотограф в своем автомобиле 39 раз ударил ножом знакомого бизнесмена. Тот скончался на месте.

Александр погряз в долгах. До этого он занимал деньги у знакомых россошанцев. Надеялся с помощью онлайн-ставок заработать. Но все больше уходил в минус. Долги росли. Все больше времени нужно было, чтобы их закрыть. Вскоре сумма проигранных средств достигла 3 млн рублей.

Фотограф и товарища-то убил потому, что хотел продать его дорогой автомобиль BMW Х6. После хладнокровного убийства мужчина угнал кроссовер и продал его в Лисках.

Труп хозяина автомобиля Александр облил труп горючей смесью и поджег- таким образом он изуродовал тело, и частично избавил от одежды и обуви. После фотограф утопил тело убитого в реке.

Мужчину признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Хотя до последнего он вину не признал. Суд также взыскал с Александра в пользу матери убитого моральный вред - 2 млн рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.