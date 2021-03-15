Продажу билетов на поезда из Воронежа в Крым приостановили

В целом ограничение распространяется на 7 поездов, однако воронежцев интересуют, скорее всего, только 3 из них Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежцы временно не смогут купить билеты на три поезда, которые позволяли добраться из нашего региона в Крым. О приостановлении продажи проездных сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». О том, когда вновь появится возможность приобрести билет не сообщается.

В целом ограничение распространяется на 7 поездов, однако воронежцев интересуют, скорее всего, только 3 из них. Это «Санкт-Петербург - Севастополь», «Москва - Симферополь» и «Москва - Евпатория».

Перевозчику предстоит скорректировать график движения поездов в связи с ремонтом на участке железной дороги «Москва-Пасс-Курская – Москва-Каланчевская». Вероятно, билеты вновь появятся в продаже, как только расписание будет утверждено.

Отметим, что на днях о возобновлении рейсов в столицу Крыма авиакомпании «ИрАэро» сообщили в Воронежском аэропорту. С 28 мая самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел будут летать из Симферополя в столицу Черноземья по пятницам. Таким образом всего из Воронежа самолеты в Крым будут летать четыре раза в неделю.