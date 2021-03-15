В Telegram запустили бот с изречениями воронежского афориста Аркадия Давидовича

Аркадий Давидович Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В мессенджере Telegram создали бот, который говорит афоризмами Аркадия Давидовича. «Но, увы, в отличие от гения слова, невпопад» - как отмечают сами авторы канала. Называется канал «Аркадий Филиппович всем покажет». Также его можно найти по адресу @DavidovichBot в соответствующем мессенджере.

Начинается знакомство с творчеством выдающегося воронежца с его наиболее популярного афоризма: «Да, я проспал эпоху, но с какими женщинами!».

В дальнейшем не важно, какие запросы вы будете отправлять боту, при любом раскладе вам выпадет случайное изречение Аркадия Давидовича.

- Все права на перлы, конечно, принадлежат их автору, - напоминают авторы чата.

Напомним, 27 февраля на Еврейском кладбище в Ленинском районе воронежцы простились с писателем Аркадием Давидовичем. Он скончался на 91-м году жизни от остановки сердца в больнице, куда ранее поступил с коронавирусом.