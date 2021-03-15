В Воронежской области хотят привлечь бизнес к строительству приютов для бездомных животных

Предпринимателям могут предоставить земельные участки под строительство приютов без проведения торгов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В 2020 году в Воронежской области поймали 1643 безнадзорных животных. После стерилизации и прочих процедур 1575 не агрессивных особей вернули на места их обитания. Еще 53 питомца нашли новых владельцев. Остальные животные умерли. Такие данные 15 марта привел руководитель регионального управления ветеринарии Семен Першин.

Напомним, с 1 января 2020 года, согласно федеральному законодательству, держать бездомных животных можно только в специальных приютах. Но ни государственных, ни муниципальных приютов для животных в регионе пока нет. Только небольшие частные площадки - да и те постоянно сталкиваются с различными проблемами. Недавно, например, сотрудники воронежского приюта для собак «Дора» испугались, что их здания снесут.

Для приюта в Воронеже уже выбрали участок, соответствующий санитарным требованиям. Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Также приюты для безнадзорных животных должны появиться в Борисоглебске, Нововоронеже, а также в Павловском и Россошанском районах.

Замглавы администрации Воронежа Людмила Бородина предложила стимулировать бизнес обратить внимание на строительство приютов с помощью грантов на содержание безнадзорных животных. Также предпринимателям могут предоставить земельные участки под строительство приютов без проведения торгов. В планах - заключение более длительных контрактов с компаниями, которые занимаются отловом и стерилизацией животных, - на 2 или 3 года вместо годичных.

Губернатор Александр Гусев поручил в течение 2 недель проработать прозвучавшие предложения, а также проанализировать ситуацию с безнадзорными животными во всех районах области и определить «горячие зоны». Отметим, что с 2018 года на это направление из облбюджета ежегодно выделяется 20 млн рублей.

Ранее в городской администрации рассчитывали на софинансирование проекта по строительству приютов для животных - в Минприроды тогда рассматривали соответствующую федеральную программу.