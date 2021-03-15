В Воронеже у железнодорожного переезда на проспекте Труда разрослась многокилометровая пробка

Были и те автомобилисты, кто все же решался переехать пути Фото: Игорь БУГАЕВ

Воронежцы пожаловались 15 марта в редакцию «Комсомольской правда» на ситуацию, сложившуюся у железнодорожного переезда на проспекте Труда. Светофор, который предупреждает о движении поездов, включился на данном участке. Добропорядочные автомобилисты остановились перед рельсами, но ни через 10, ни через 15 минут состав не появился. А вот сигналы продолжили работать...

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Некоторые горожане в итоге решили проскочить участок железной дороги, несмотря на «световые» предупреждения. Другие остались стоять. Быстро на проспекте разрослась многокилометровая пробка в обе стороны.. Однако чем дольше не появлялся поезд, тем больше людей, по словам очевидцев, рисковали проскочить.

Дело в том, что кроме светового обозначения на данном участке нет каких-либо еще ограничителей. С другом стороны, как отмечают местные жители, составы крайне редко ходят по этим рельсам, а вот ситуации, когда светофор беспричинно срабатывал, бывали и ранее.