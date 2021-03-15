Из Воронежа транзитом через Казань можно будет долететь в Нижневартовск

Вылеты запланированы по вторникам Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Из Воронежа транзитом через Казань в скором времени можно будет долететь в Нижневартовск. С 30 марта рейсы по данному направлению будет выполнять авиакомпания из Татарстана «ЮВТ АЭРО». Вылеты запланированы по вторникам.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Воронеж, на этом маршруте будут задействованы самолеты CRJ-200 с салоном на 50 пассажиров.

Расписание будет таким:

Обратите внимание, что указано местное время для каждого аэропорта.

Вылетать борт будет из Нижневартовска в 12:15 - в Казане самолет будет уже в 12:50. Из Казани он вылетит в 13:50 и окажется в Воронеже в 15:35.

Обратно из Воронежа рейс намечен на 16:35 - в Казани соответственно он будет в 18:15. Вылет из Казани - в 19:05, а прилет в Нижневартовск - в 23:45.

Ранее в Воронеже объявили весеннее расписание авиарейсов в Краснодар и в Минводы.