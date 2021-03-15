Работающий в Черноземье «Экспобанк» получил высокую оценку международных экспертов

Фото: пресс-служба Экспобанк

До этого престижный европейский журнал EMEA Finance Europe Banking Awards неоднократно признавал банк, имеющий представительства в городах Черноземья, одной из лучших организаций в финансовом секторе России. Для регионов Черноземья Экспобанк имеет стратегическое значение. Банк развивает направление кредитования как физических лиц, так и крупнейших предприятий, а также предлагает и поддерживает различные социальные инициативы.

В настоящее время отделения банка работают в 17-ти крупнейших городах страны, среди его клиентов – 15 тысяч коммерческих организаций и более 200 тысяч частных клиентов. Созданный еще в 1994 году, Экспобанк имеет программы по обслуживанию как корпоративных, так и розничных клиентов, при этом он постоянно совершенствует ИТ-решения и автоматизирует бизнес-процессы. Для повышения комфортности обслуживания запущен новый сайт банка, где предлагаются персональные решения для физических лиц. Крупным корпоративным клиентам банк предлагает сложно структурированные продукты и сделки, а также кредитное плечо.

Если ранее организация была больше сосредоточена в секторе услуг для крупного бизнеса, то уже более года банк активно и планомерно развивает розничные ниши. Экспобанк предлагает целый ряд продуктов для физических лиц, включая кредитную линейку. Кроме того, банк также активно развивает услуги для клиентов категории VIP, предлагая им различные возможности по накоплению и увеличению капитала. В течение прошлого года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Экспобанку на уровне ruА, прогноз «Cтабильный». В марте 2020 года Кредитное рейтинговое агентство НКР присвоило ООО Экспобанк кредитный рейтинг на уровне А-.ru, прогноз – «Стабильный». Мнение экспертов из международного агентства Fitch также подтверждает общий позитивный тренд банка на развитие. Fitch считает, что резервы Экспобанка достаточны для того, чтобы выдержать внешние вызовы.