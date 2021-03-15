В Воронеже мужчина из Новосибирска, убежавший с места ДТП, попытался подкупить гаишника за 10 тысяч

Взятка в 10 тысяч рублей не соблазнила гаишника. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

К уголовному делу привело поведение 29-летнего водителя, попавшего в ДТП на улице Богдана Хмельницкого 19 января. У молодого водителя не хватило терпения дождаться приезда гаишников. Когда они приехали, его уже не было. За такие действия предусмотрены лишение прав на 1,5 года либо даже административный арест на срок до 15 суток.

Чтобы избежать этих неприятностей, водитель 11 марта явился в здание ГИБДД. И предложил инспектору 10 тысяч рублей, чтобы он не направлял административный материал в суд. Тот отказался. Водитель настаивал. И напросился на то, что гаишник вызвал кого следует. Настойчивого мужчину задержали полицейские.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки». Максимальная ответственность по ней – восемь лет лишения свободы. При этом административное дело в отношении водителя тоже, естественно, никто не отменял.