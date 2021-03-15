В воронежском детском саду поcелилась дикая зайчиха с зайчатами

Зайчиху можно увидеть либо в темное время суток, либо утром. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте появилось фото зайчихи. Анонимный автор поста утверждал, что снимок сделан в детском садике «Сказка» (улица Владимира Невского, 75а).

В образовательном учреждении подтвердили, что зайчиха облюбовала себе и своим детишкам территорию детсада.

- Норку знают сторожа, которые ее подкармливают, - рассказала заведующая детсадом Ольга Ванясова. – Зайчиха у нас появилась во время пандемии – когда ребятишек не было. Видимо, животное привлекла тишина. Рядом лес, вот она и подкопалась под забор. Сначала была одна, теперь двое зайчат появились. Дети временами его видят по утрам. Но зайцы же быстрые – как стрела промелькнет, и все. У нас здесь еще белок много. Так что уроки живой природы можно легко проводить.