В Воронеже на два месяца закрыли кафе на Ворошилова за нарушения санитарных норм

На 60 суток Советский районный суд закрыл кафе быстрого обслуживания в доме №24 по улице Ворошилова. Постановление вступило в силу 11 марта.

Индивидуального предпринимателя Усмонова Г. Г. обвинили в нарушении «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

В региональном Роспотребнадзоре обратили внимание на отсутствие производственного контроля. Часть продовольствия была без маркировки. Процесс «готовки» был обустроен так, что сырые полуфабрикаты могли «встречаться» с готовой продукцией. Не предусмотрено было и цеховое деление при работе на сырье.

- Нарушаются условия хранения чистого разделочного инвентаря и использованного; отсутствует горячее водоснабжение; помещения организации не подвергается ежедневной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств, дезинфицирующие средства отсутствуют, - отмечают санврачи. И это лишь часть выявленных нарушений.