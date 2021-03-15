Строительство школы и детсада под Воронежем оценили в 906 млн рублей

В поселке Стрелица Семилукского района возводится школа на 520 мест. Это пилотный проект белорусской инвестиционной компании ООО «Белинжиниринг Строй Инвест». Стоимость - 584 млн рублей.

15 марта губернатор Александр Гусев поручил главе районной администрации Геннадию Швыркову детально изучить возможность строительства по такому же алгоритму школы в Семилуках на 500 мест с детским садом на 220 мест. Предполагаемая стоимость строительства - 906 млн рублей.

Ранее воронежский проектный институт «Гипрокоммундортранс» опубликовал проект школы с детским садом, которая может появиться в Семилуках.

Глава администрации района сообщил, что в стадии разработки находится проектно-сметная документация на возведение начальной школы в Семилуках на 384 места.

- В Семилукском районе есть прирост населения - прогнозируется порядка 500 человек в год. Конечно, необходимо строить для детей садики и школы. И, конечно, нужно приводить в порядок существующие социальные объекты. Прежде всего, это объекты культуры и спорта, - отметил Александр Гусев.