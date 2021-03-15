В Воронежской области инвалида осудили за призывы к экстремизму

Фото – Лискинский райсуд Воронежской области

Лискинский районный суд вынес приговор 34-летнему инвалиду, который обвинялся в осуществлении публичных призывов к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) . Запрещенные видеоролики он размещал в социальных сетях. Об этом сообщили в суде 15 марта.

Было установлено, что осенью 2019 года мужчина разместил на своей личной странице два видеоролика. Они содержали призывы нападать на представителей власти, вооружаться и прочее. Причем, посты были доступны всем пользователям.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Также он пояснил, что является инвалидом третьей группы. При вынесении приговора этот факт учли, а также и то, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Это повлияло на назначение наказания. Его приговорили к 2 годам условно.

Буквально месяц назад в Воронеже задержали четырех сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» за разжигание межнациональной ненависти и вражды. Во время обысков у них изъяли холодное оружие, запрещённую литературу и символику националистических организаций.