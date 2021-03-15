В Воронежской области командира роты ДПС обвинили в получении взятки

Расследование дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Командиру роты отдельного батальона ДПС по Воронежской области предъявили обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 39-летний полицейский сейчас находится в следственном изоляторе. Об этом «КП-Воронеж» сообщили 15 марта в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подозреваемым по делу также проходит 38-летний командир взвода роты. Он остается под подпиской о невыезде.

Напомним, 26 февраля несколько телеграм-каналов сообщили о массовых задержаниях гаишников: в информации фигурировали 15 сотрудников ДПС и командир взвода.

Позже оказалось, с февраля 2019-го по февраль 2021 года командиры роты и взвода получали от подчиненных ежемесячно по 100 тысяч рублей за «общее покровительство и попустительство по службе». Данью командиры распоряжались по своему усмотрению. За два года руководители могли «заработать» около 2,4 млн рублей.

Напомним, в случае установления вины полицейские будут уволены из органов внутренних дел, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

- Расследование дела продолжается. Идет сбор доказательств, - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СКР.