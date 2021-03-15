В Воронеже нейрохирурги провели две операции «высшего пилотажа» на позвоночнике

Обе операции, по оценкам специалистов, прошли успешно. Фото: группа БСМП № 1 ВКонтакте.

В группе БСМП № 1 ВКонтакте сообщили о двух сложнейших операциях, проведенных с разницей в день. Обеими руководил заведующий нейрохирургическим отделением больницы, Евгений Степанов.

У двух воронежцев 60 и 37 лет были тяжелые переломы позвоночника. Хирургам требовалось проявить ювелирную точность. Требовались операции, названные в честь выдающегося немецкого хирурга Юргена Хармса. В среде нейрохирургов они считаются «высшим пилотажем».

Подобные операции проводят на самых верхних позвонках шейного отдела позвоночника. На них устанавливаются сложные системы, крепящиеся специальными винтами. Малейшая неточность может сыграть роковую роль.

Обе операции, по оценкам специалистов, прошли успешно. Пациенты продолжают лечение в нейрохирургическом отделении БСМП.