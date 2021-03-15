Мороженщики не поделили товарный знак «воронежский пломбир»

Фото из архива КП Фото: Павел МАРТИНЧИК

Антимонопольщики заподозрили в недобросовестной конкуренции местную компанию по производству мороженого – ООО ТД «Воронеж Холод». Ранее предприятие зарегистрировало товарный знак и теперь якобы только они могут продавать свой товар под брендом «Воронежский пломбир».

Выяснилось это после того, как одному из индивидуальных предпринимателей, продававших с таким же названием холодное лакомство, запретили это делать. Он обратился в региональное Управление федеральной антимонопольной службы с жалобой. По его словам, он до регистрации знака выпускал много лет свой «Воронежский пломбир». В его ассортименте есть крем-брюле, ванильное, шоколадное, с клюквой и карамелью. После того, как знак стал официальной собственностью «Холода», то в торговые сети поступили претензии с требованиями прекратить торговлю воронежским пломбиром других производителей.

Антимонопольщики подозревают, что компания использует исключительные права на средства индивидуализации товара, что ограничено законом о защите конкуренции. Также в ведомстве уточнили, что на запрос УФАС в «Холоде» им не ответили, поэтому компания была оштрафована и на 50 тыс. рублей.