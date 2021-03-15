В районе Воронежской области ввели карантин по АЧС

В Грибановском районе Воронежской области ввели карантин по заболеванию африканской чумой свиней. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. Ограничения продляться три месяца – с 10 марта до 10 июня включительно.

Очаг заражения произошел на территории Хоперского природного заповедника в квартале №26 выдела №13 Васильевского лесничества.

В связи с карантином на этой территории запрещена охота на кабанов (исключение составляют случаи в целях регулирования численности охотничьих ресурсов), а также заготовка кормов и подстилочного материала для свиней.

Напомним, буквально 2 марта был снят карантин в Калачеевском районе Воронежской области. Там осенью 2020 года очаг АЧС был обнаружен в одном из хозяйств в поселке Пригородный.