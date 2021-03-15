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Звезды15 марта 2021 13:39

В Воронеже выступит поп-панк группа «Папин Олимпос»

Артисты посетят наш город 19 марта
Кирилл Мишин
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Фото предоставлено организаторами.

Группа «Папин Олимпос» добилась своей популярности всего за полтора года. Ребята играют мелодичный поп-панк с «сверхпозитивным тинейджерским задором». Как утверждают сами исполнители, их концерты - это огромный выброс адреналина, который заставит танцевать даже самого «мертвого» слушателя. По-другому 19-летние музыканты играть пока еще не научились.

Первый трек «Темно-оранжевый закат» разлетелся по музыкальным порталам и социальным сетям мгновенно, а слушатели сделали на него множество каверов. Песни группы попадают во все музыкальные топы, а фанатов с каждым годом все больше и больше.

Концерт пройдет 19 марта в 19:00 в клубе AURA Arena Hall.

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