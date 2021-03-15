В Воронеже пенсионерка перевела мошенникам более 2 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

63-летняя пенсионерка, жительница Ленинского района, взяла кредитов на более 2,3 млн рублей и отдала их мошенникам. Она почти неделю оформляла их в разных банках.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 15 марта, пожилой женщине позвонили неизвестные и рассказали, что якобы аферисты на нее оформили кредитные карты. Чтобы не платить проценты, ей необходимо вернуть данные денежные средства. После этого телефонные звонки прекратились, мошенники предпочли общаться с женщиной в мессенджере. Они ей прислали выписки с несуществующих счетов. Пенсионерка поверила, сообщила неизвестным коды из смс-сообщений, а затем с 6 по 12 марта переводила деньги на указанные реквизиты в разных банках. Суммы были баснословные – от 500 до 850 тысяч рублей.

Злоумышленники после получения средств даже прислали ей фальшивые квитанции, что деньги зачислены на безопасные счета. Всего пенсионерка перевела 2 миллиона 350 тысяч рублей. Потом, спохватившись, она обратилась в банковские организации. Узнав, что на ее имя оформлены огромные кредиты, а сотрудники, с которыми она общалась, там не работают, обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».