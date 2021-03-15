Воронежская актриса снимается в фантастической комедии про космос

Татьяна Бабенкова. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актриса Воронежского камерного театра Татьяна Бабенкова (играет в спектаклях «Антигона», «Гроза», «Дядя Ваня», «День города») снимается в сериале «Гелий-3». Многосерийную фантастическую комедию делает для канала СТС режиссер Илья Куликов, у которого Бабенкова играла в комедийной эпопее «Полицейский с Рублевки».

фото СТС

По сюжету сериала, в 2040 году «Рускосмос» запускает станцию «Закат-1» на Луну с целью защитить Землю от опасного астероида. Станцию возглавила чудаковатая Ирина Цветкова (Нонна Гришаева), у которой в подчинении оказались не менее странные сотрудники: недалекий майор Слава, пилот-хамка София, бестолковые инженеры Юрич и Рома и другие специалисты, не нашедшие место на родной планете. Привычный уклад станции меняет астрофизик Венера Мышкина, которая узнает, что на деле команда не спасает мир, а незаконно добывает гелий-3. Ее-то и играет Татьяна Бабенкова.

Фото СТС

- Новая история сочетает два моих любимых жанра - комедию и фантастику. В проекте будет много отсылок к известным фантастическим картинам. Например, мы снимаем в декорациях, напоминающих атмосферу фильма "Чужие". Будут и космические корабли, и луноходы, и техника будущего, - приоткрыл завесу тайны режиссер, сценарист и продюсер проекта Илья Куликов.

фото СТС

Декорации станции построили за три месяца в павильоне площадью 3000 кв.метров. Художники с нуля создали космический корабль, луноход, оружие, аппараты для связи с инопланетянами, телефоны, планшеты и другую технику 2040 года. «Закат-1» включает главный штаб управления, коридоры, шлюз, медблок, научный центр, столовую и жилблок с каютами героев. Над костюмами команды работает художник Полина Лосева, которая в процессе подготовки изучила форму советских, российских и американских космонавтов в московском Музее космонавтики и пересмотрела последние космические хиты «Интерстеллар» и «Марсианин». Исполнители примерят специально созданные для сериала защитные маски, бронежилеты, шлемы, бомбер со светящимся экраном, комбинезоны, пижаму и другую одежду космического будущего.

- Одной из самых сложных задач стало создание не слишком громоздких, но эффектно смотрящихся в кадре скафандров, которые в итоге получились с оригинальной подшивкой и светодиодной подсветкой, а для сцен "на поверхности Луны" пришлось, наоборот, утяжелить обувь героев с помощью свинца, чтобы шаг в невесомости давался актерам с трудом,- рассказала художница.

В сериале «Гелий-3» будет 21 серия.