9-летняя воронежская фигуристка вернулась в группу к Этери Тутберидзе

Елену Костылеву (в центре) считают новой восходящей звездой российского фигурного катания. Фото: Леночка Костылева, ВКонтакте.

Девятилетняя воронежская фигуриста Елена Костылева, считающаяся одной из самых перспективных спортсменок в России, вернулась под крыло воспитавшей немало чемпионок группы Этери Тутберидзе. Ранее Лена представляла школы «Айс Форум» и «Армия фигурного катания». А начинала она заниматься фигурным катанием в Воронеже в так называемом «шатре» возле ТРЦ «Арена» (улица 60-летия ВЛКСМ, 8Д). Официально школа называется «СК № 1».

На недавнем первенстве России Елена Костылева, взявшая серебро, выступала уже под опекой одного из членов команды Тутберидзе Сергея Дудакова. Стоит отметить, что ранее в «Хрустальный» возвратились такие звезды фигурного катания как Евгения Медведева и Алена Косторная.