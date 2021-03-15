Воронежцы проводили зиму под танцы с самоваром

Фото управы Ленинского района

В минувшую субботу в парке им. А.Л. Дурова воронежцы широко проводили зиму и встретили весну. Организаторы праздника, посвященного Масленице, подготовили программу, насыщенную конкурсами, играми, песнями, танцами от воспитанников Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района. Были даже театрализованные представления с участием сказочных персонажей. Никто не остался и без традиционных блинов и горячего чая.

Особенно порадовала гостей праздника ростовая кукла в виде пузатого самовара. Ребята с удовольствием танцевали в ее компании, а потом фотографировались на память.

- Всю масленичную неделю в районе проходили тематические мероприятия в формате онлайн. Школьники и взрослые записывали видео–ролики с мастер-классами по приготовлению блинов, проводили викторины в социальных сетях, - рассказали в управе Ленинского района.

Кроме того, управа совместно с МБУК «Централизованная клубная система» готовит к выпуску документальный фильм «Масленица: история и традиции праздника», который может стать практическим пособием для организаторов фольклорных мероприятий.