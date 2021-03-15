На клумбы и газоны в Воронеже потратят более 25 млн рублей

Власти Воронежа потратят 25,2 млн рублей на обустройство газонов и клумб в областном центре в этом году. Это следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупки 12 марта. Подрядчиков на три аукциона ищет муниципальное предприятие «ЭкоЦентр».

Каждый тендер включает в себя по два района. Заявки принимаются до 5 апреля.

Больше всего средств планируется потратить на эти цели в Ленинском и Центральном районах – до 11,1 млн рублей. Чуть ниже составляет максимальная цена контракта по Советскому и Левобережному районам почти 9,5 млн, а в Коминтерновском и Железнодорожном торги стартуют от 4,6 млн рублей.

Победителей определят 9 апреля.

Подрядчику необходимо будет завершить высадку растений до 11 июня, при этом исполнитель гарантирует, что многолетние растения будут сохранять жизнеспособность минимум год. В технических заданиях прописано какие растения (однолетние и многолетние) следует высадить на конкретных территориях. Так, на площади Ленина появятся красные канны с зелеными листьями, красные петунии и цинерария «Нью Лук».