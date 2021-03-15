В Воронеже папаше, бившему 5-летнюю дочку и отбиравшему у нее еду, смягчили приговор

Суд слегка смягчил приговор - меньше, чем на месяц. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Воронежском областном суде в понедельник, 15 марта, рассмотрели апелляцию на приговор коллег из Калача, вынесенный издевавшемуся над своей женой и дочерью 41-летнему Сергею Д. В вышестоящей инстанции нашли какие-то смягчающие его вину обстоятельства. И снизили ему срок. Правда, совсем ненамного – с 3,5 лет колонии общего режима до 3 лет 5 месяцев и 2 дней.

По данным следствия, горе-папаша неоднократно избивал свою пятилетнюю дочку и выгонял ее из дома, а также отбирал еду, чтобы закусить выпивку. Девочка была вынуждена ночевать у знакомых, а иногда и в реабилитационном центре. А жену угрожал зарезать, требуя забрать заявление, поданное на него в полицию.

Сам Сергей Д. свою вину не признал. Как обычно у таких субъектов мужского пола, он всю вину пытается свалить на жену. Ленивая, дескать, и детей правильно не воспитывает. А его следует оправдать. Вот только в обоих судах ему не поверили.