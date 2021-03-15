В Воронежской области к 15 марта коронавирусом заболели еще 226 человек

Из архива КП Фото: из архива "КП"

По данным регионального Роспотребнадзора к 15 марта за сутки было зафиксировано еще 226 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии число инфицированных достигло 71 814 человек. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

Почти такое же число излечившихся от опасного недуга было выписано из стационаров и с амбулаторного лечения – 229 человек. За год количество переболевших ковидом достигло 66 126 человек.

Не обходится, к сожалению, без печальной статистики. За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 12 человек.

Несмотря на то, что санврачи ситуацию с ковидом в регионе называют стабильной, не все ограничения еще сняты. В Воронеже и области продолжает действовать масочный режим. Поэтому, появление без средств индивидуальной защиты в магазинах, общественном транспорте и на рынках чревато штрафами.

По состоянию на 15 марта в регионе уже более 110 тысяч человек сделали прививку от коронавируса.