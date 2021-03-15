Хоккеисты «Боброва» сравняли счет в серии с ХК «Россошь» в плей-офф НМХЛ

Состоялись первые матчи 1/8 финала плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ). Туда вышли сразу две команды из Воронежской области – ХК «Бобров» и «Россошь». И получилось, что встретились они уже на первой стадии плей-офф.

Первые матчи проходили в Боброве. В стартовой игре серии «Россошь» выиграла с футбольным счетом – 1:0. Единственную шайбу забросили Егор Баланов. В ответном поединке «Бобров» взял реванш – 2:0. Отличились Алексей Монахов и Максим Болсуновский.

Теперь черноземное дерби переезжает в Россошь. Там состоятся две игры 17 и 18 марта. Начнутся они в 18.00. Серия плей-офф в НМХЛ длится до трех побед.