Под Воронежем мужчину осудили за пьяное вождение и перевозку наркотиков

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Кантемировском районе был задержан пьяный мужчина, который перевозил наркотики. Он попал под уголовное дело, а накануне суд ему вынес приговор. За преступления ему придется отсидеть 8 месяцев в колонии строго режима, также он на три года лишен водительских прав. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 15 марта.

Как установлено следствием и судом, автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый 45-летний житель Кантемировского района, инспекторы ДПС остановили 30 августа 2020 года. Как оказалось, мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за то, что спровоцировал ДТП в пьяном виде в селе Новомарковка. Также при досмотре в багажнике его автомобиля нашли сверток с коноплей.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям. За перевозку наркотиков (ч. 1 ст. 228) и нарушение правил дорожного движения лицом, уже подвергнутым наказанию (ст. 264.1). По совокупности преступлений суд вынес ему приговор – 8 месяцев колонии строго режима и лишение прав на три года.