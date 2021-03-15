Воронежцев призывают сообщать о наркоторговцах и притонах по восьми телефонам

Рассказав о торговцах смертью, можно спасти немало жизней. Фото: Андрей КОПАЛОВ

С 15 по 26 марта в Воронежской области пройдет первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Во время нее будут работать телефоны доверия, по которым можно сообщить о тех, кто продает наркотики, и о наркопритонах. Также можно получить консультации специалистов тем, у кого родственники или (не дай Бог) дети стали зависимыми от укола этой дрянью и как им организовать курс реабилитации.

За консультациями можно будет обратиться по адресам: ул. Менделеева, д. 2 «б» (социальная служба) и ул. Героев Стратосферы, 2, кабинет № 17 (наркологический диспансер). Телефоны доверия соответственно (473) 243-04-94 (в рабочие дни с 9.00 до 18:00) и (473) 249-06-74 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00).

По телефону доверия для подростков и их родителей (473) 234-37-20 можно позвонить в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

А о наркоторговцах и притонах можно будет сообщить по круглосуточным «горячим линиям» регионального ГУ МВД России: 251-12-50 и 251-12-16, а также по номерам 02 или 102 (для мобильных). Единый экстренный канал помощи доступен по номеру 112 (для любых операторов мобильных устройств связи).