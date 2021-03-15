Воронежцев просят найти родственников 60-летнего мужчины

Фото – поисково-спасательный отряд «Черноземье»

Волонтеры просили у воронежцев помощи в розыске родственников 60-летнего Сергея Карлина. Мужчина в данный момент находится в городе Богучар. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Черноземье» сегодня, 15 марта.

Также волонтеры поделились информацией об особых приметах мужчины. Его рост 170 см, у него голубые глаза и худощавое телосложение.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине и его родственниках или близких людях, волонтеры просят позвонить по номеру телефона +79611829590.