Руководители воронежского «Факела» требуют сменить руководство Центрального стадиона профсоюзов

Игра "Факела" привела на трибуны болельщиков, но поддерживать команду они вынуждены в спартанских условиях. Фото: с сайта ФК "Факел"

В группе «Факела» ВКонтакте опубликовали эмоциональное сообщение, в котором, видимо, от имени первых лиц клуба, есть требование сменить руководство Центрального стадиона профсоюзов. Обращено оно к председателю Воронежского объединения организаций профсоюзов Евгению Проняеву.

Мотивирован такой призыв тем, что на арене протекает крыша (в сообщении опубликовали скрин поста болельщика, рядом с которым упал кусок штукатурки), не работает на полную мощность система освещения. Недавно на встрече с болельщиками генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что клуб за свой счет чистил туалеты. И выразил недоумение, почему этим не занимаются сотрудники арены.

Отдельный разговор про поле. Понятно, что март в Воронеже – по сути, зимний месяц, и идеального состояния от «поляны» ждать не приходится. Но на данный момент поле, уже чистое от снега и при плюсовой температуре, совсем не дает играть в нормальный комбинационный футбол. Что «Факел» в своем нынешнем состоянии умеет делать. В матче с «Чертаново» пришлось свести игру к забросам на чужую половину поля. Все равно случился разгром – 4:1, но полноценного зрелища пришедшие на игру 4155 зрителей не увидели.

Идут упорные разговоры, что за Центральный стадион профсоюзов идет борьба, многим хочется получить лакомый кусочек земли в центре города. В то же время руководители «Факела» однозначно сделали ставку на одноименный стадион на улице Маршака. Там, как заявил Асхабадзе на той же встрече с болельщиками, собираются постелить современное искусственное поле. Что тогда делать с главным стадионом Воронежа? Не постигнет ли его участь хлебозавода № 1, которого снесли всеми правдами, а больше неправдами?

И в то же время есть обида за команду. «Факел», выигравший четвертый матч подряд и показывающий приличную игру, нуждается в хорошем поле и достойном антураже. Вот только обеспечит ли все это маленький стадион на улице Маршака?