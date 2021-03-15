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Общество15 марта 2021 10:21

Под Воронежем при неудачном обгоне «семерка» врезалась в фуру

Водитель легковушки с травмами находится в больнице
Евгения ФРОЛОВА
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Фото ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла 14 марта примерно в 16.20 часов в Борисоглебском районе на 461 км автодороги Р-298 «Курск-Воронеж». В столкновении «семерки» с тягачем пострадал водитель легковушки. В данный момент он находится в больнице.

Как рассказали в региональном главке 15 марта, по предварительным данным, 44-летний водитель ВАЗ-21074 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части при обгоне. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречным автомобилем «ДАФ XF105.460» под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легковушки чудом остался жив. В данный момент он находится в больнице. По факту полицейские проводят проверку.

Примерно в это же время вчера на выезде из Воронежа водитель «ВАЗ-2112» врезался в попутную «Мазду». Пострадала водитель иномарки.