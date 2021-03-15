Более 110 тысяч жителей воронежской области привились от коронавируса

В регионе сняты еще не все ковидные меры Фото: Ирина ШАБАНОВА

Прививку от коронавируса сделали уже 110 198 жителей Воронежской области. Двукратно получили вакцину от страшной болезни уже 71 812 человек. Об этом сообщили в облправительстве 15 марта.

Как отметил губернатор Александр Гусев, регион постепенно возвращается к доковидной жизни.

– Это видно по ежедневному снижению числа заболевших, устойчивому превышению выписки над госпитализацией. Но соблюдать все меры предосторожности по-прежнему необходимо, —прокомментировал глава региона.

Однако в области еще не сняты все антиковидные меры. По-прежнему жителей призывают носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах и на рынках.