Более 110 тысяч жителей воронежской области привились от коронавируса

В регионе сняты еще не все ковидные меры
Фото: Ирина ШАБАНОВА
Прививку от коронавируса сделали уже 110 198 жителей Воронежской области. Двукратно получили вакцину от страшной болезни уже 71 812 человек. Об этом сообщили в облправительстве 15 марта.
Как отметил губернатор Александр Гусев, регион постепенно возвращается к доковидной жизни.
– Это видно по ежедневному снижению числа заболевших, устойчивому превышению выписки над госпитализацией. Но соблюдать все меры предосторожности по-прежнему необходимо, —прокомментировал глава региона.
Однако в области еще не сняты все антиковидные меры. По-прежнему жителей призывают носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах и на рынках.