Женщина пострадала в аварии с двумя легковушками на выезде из Воронежа

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Авария произошла 14 марта в 17:41 на 509 км трассы М-4 «Дон» на выезде из Воронежа в Железнодорожном районе. Столкнулись «ВАЗ-2112» и «Мазда». В результате пострадала 51-летняя женщина – водитель иномарки.

Как рассказали в областном ГИБДД, столкновение допустил ехавший за рулем «двенадцатой» 35-летний мужчина. Он следовал из села Русская Гвоздевка. Не справившись с управлением, он врезался в следовавшую в попутном направлении «Мазду».

В результате аварии женщина получила увечья, ее госпитализировали с травмами. Машины были жутко повреждены, пришлось вызывать спасателей, чтобы смывать с асфальта топливо.

Правоохранители сейчас выясняют причины и обстоятельства ДТП.