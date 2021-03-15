В Воронеже пожарные спасли трех человек из горящей квартиры

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронеже сегодня ночью, 15 марта, произошел пожар в многоэтажном доме на улице Героев Сибиряков. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 04:47.

Как рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области, на место происшествия выехали три отделения ПСЧ-3. Огонь охватил одну из двухкомнатных квартир. Спасатели эвакуировали трех человек из горящих помещений. Из-за сильного задымления они не могли выйти самостоятельно. Все они живы. Ликвидировать опасность удалось в 05:00. В одной из комнат сгорели диван и домашние вещи на площади 1,5 кв. м.

Причина пожара сейчас устанавливается.