В Воронеже женщина лишилась 250 тысяч рублей после звонка мошенника

За помощью в отдел полиции Железнодорожного района обратилась 29-летняя местная жительница. Девушке 13 марта позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что на ее счет зафиксирована хакерская атака и предложил обезопасить ее деньги. Но нужно сообщить персональные данные. Испуганная девушка продиктовала нужную мошеннику информацию. И вскоре с ее счета на самом деле исчезли 250 тысяч рублей.

- Всего 13 марта было еще восемь похожих афер. Общий ущерб, нанесенный преступниками, - 613 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Еще раз призываем не верить звонкам незнакомцам, требующим какую-то информацию, связанную с деньгами, или призывающим к каким-то действиям с вашими сбережениями. Если стали жертвой афериста, немедленно звоните в полицию. Чем раньше это сделаете, тем больше шансов его поймать.