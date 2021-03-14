В Воронежской области сельский чиновник нашел пенсионерку, пропавшую в лютый мороз

Женщину нашли недалеко от железной дороги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Успешно закончились поиски 62-летней Антонины М. Женщина вечером 12 марта ушла из своего поселка Таловое в село Новая Чигла. Около 20.15 она позвонила 112 и сказала, что заблудилась. Связь прервалась, диспетчер перезвонил, но телефон уже молчал. Ситуация усугублялась тем, что ночь была морозная, по области температура опускалась до -22. К поискам женщины 13 марта подключились и местные жители, и волонтеры.

К счастью, женщину обнаружил 14 марта возле железной дороги Владимир Олехнович, глава Вознесеновского сельского поселения, входящего в состав «куста» Новой Чиглы. Сильного обморожения вроде бы удалось избежать. Почему женщина ушла в такую даль зимой из дома, пока непонятно.

Наталья Филипповских, одна из волонтеров, участвующих в поисках, рассказала:

- По дороге от Таловой от Новой Чиглы Антонина М. шла по трассе. Владимир Олехнович уточнил информацию, перезвонил, и женщину отвезли в полицию. Она нас просто вымотала – два дня подряд выезды. Но слава Богу, что жива.