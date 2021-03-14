Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество14 марта 2021 18:23

С 16 марта откроют еще один автобусный маршрут Москва-Воронеж

Уехать из столицы в наш город можно будет четыре раза в сутки
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий

Взрослый билет на новый автобусный рейс из Москвы в Воронеж будет стоить 825 рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 16 марта стартует продажа билетов на новый автобусный рейс «Москва-Воронеж». Отправление – с международного автовокзала «Саларьево». Туда можно попасть прямо из метро, не выходя на улицу.

Автобусы будут брать курс на Воронеж в 9.15, 13.15, 21.30 и в 23.30 ежедневно. Цена билета для взрослых – 850 рублей, для детей до 12 лет – 425 (при этом им или их родителям придется предъявить оригинал свидетельства о рождении). Маленьким пассажирам предоставят отдельное место.

Купить билеты можно будет в кассах автовокзалов и автостанций ГУП «Мосгортранс» и онлайн на сайте www.av.mos.ru.