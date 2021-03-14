Воронежский «Факел» разгромил «Чертаново»

"Факел" в 2021 году пока неудержим. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч с одним с аутсайдеров ФНЛ начался неожиданно. Юные футболисты «Чертаново», хотя и большую часть времени оборонялись, но контратаковали опасно. И в конце концов заработали пенальти. Судья посчитал, что вратарь «Факела» Александр Саутин сфолил на Юрии Завезене. Первый удар Ильи Молтенинова наш голкипер отбил. Но арбитр заставил 11-метровый перебить – посчитал, что Саутин сдвинулся с линии ворот до свистка. Вторым ударом на 15 минуте Молтенинов развел Александра и мяч по разным углам – 0:1.

Только после этого щелчка по носу игроки «Факела» окончательно «включились». Андрей Никитин вывел шикарным пасом внешней стороной стопы своего тезку Разборова на свидание с вратарем «Чертаново» Ильей Абаевым. Нападающий перебросил опытного голкипера и сравнял счет – 1:1. До конца первого тайма Неманья Пейчинович мог вывести «Факел» вперед, но защитник вынес мяч почти с линии ворот.

В самом начале второго тайма пенальти назначили уже в ворота гостей. На этот раз судья посчитал, что Абаев нарушил правила в единоборстве с Романом Акбашевым. Олег Дмитриев ударил точно в угол – 2:1 на 49 минуте.

Гости продолжали трепать нервы периодическими контратаками, но на 74 минуте их заставили приуныть неудачные действия защитников. Оборонцы допустили, чтобы после длинного заброса Разборов смог подставить ногу – 3:1. Андрей оформил дубль и забил уже девятый гол в чемпионате.

А потом случилось знаковое событие – после долгого перерыва забил Павел Яковлев. Он подкараулил отскок в штрафной, убрал соперника на замахе и ударил без шансов для Абаева – мяч отскочил в ворота от штанги – 4:1. В самом конце матча впервые после тяжелой травмы на поле появился форвард Александр Подбельцев. И даже успел пару раз удачно побороться за мяч.

Четвертая победа подряд после зимнего перерыва не подняла «Факел» в таблице – конкуренты тоже сыграли удачно. Пока набранные 40 очков позволяют быть только на 14 месте. Но отрыв от зоны вылета в десять очков, а главное – весьма приличная игра заставляют быть оптимистами.

Следующий матч «Факел» сыграет 20 марта на выезде с томской «Томью». Сибиряки занимают предпоследнее 21 место с 21 очком в активе.