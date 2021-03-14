В Воронеже на видео попала фотосессия почти голой девушки на дороге

Необычная фосессия длилась считанные секунды, но многих шокировала. Фото: кадр с видео

Около полудня в воскресенье, 14 марта, водители и люди, шедшие через дорогу недалеко от Памятника Славы, стали свидетелями пикантной фотосессии. Одна девушка, весьма плотно одетая, снимала другую, которая, напротив, стояла босая в одном лифчике и трусах посреди дороги. Благо машины в это время стояли – для них горел красный свет.

Когда для автомобилей загорелся зеленый, почти голая девушка убежала на разделительную полосу. Там ее ждала одежда, совсем не лишняя, когда на улице температура не сильно превышает нулевую отметку.

В комментариях большинство пользователей резко осудили такое поведение девушки. И отметили, что то, что уместно на пляже, выглядит дико зимой посреди одной из самых оживленных дорог Воронежа. Высказывались и предположения, что девушка участвовала в каком-то необычном креативе рекламщиков. Кстати, частенько такие поступки делают люди, проигравшие какой-нибудь странный спор. Как бы то ни было, хочется пожелать девушке здоровья и побольше благоразумия.