В Воронежской области мужчина прокутил деньги, взятые у соседа на покупку продуктов

46-летний житель Борисоглебска пришел в отдел полиции и рассказал, что стал жертвой наглого обмана. Он дал 23-летнему соседу свою банковскую карту и попросили купить продукты. Однако еды так и не дождался. А с карты исчезла солидная сумма.

Полицейские запросили выписку со счета и по ней определили места, где делал покупки молодой человек. По камерам в магазинах выяснили, что нечестный сосед оплатил картой изрядное количество алкоголя и сигарет. Мужчина успел потратить семь тысяч рублей. Его задержали.

- Молодой человек признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.