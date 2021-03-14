Воронежская звезда российской гимнастики выиграла чемпионат России

Ангелина Мельникова в очередной раз подтвердила свой класс. Фото: sportgymrus.ru

Пополнила свою солидную коллекцию медалей воронежская гимнастка Ангелина Мельникова. Одна из лидеров сборной России подтвердила свой класс. Ангелина стала лучшей в опорном прыжке. Судьи оценили исполнение этого упражнения на 14,299 баллов. Второй стала московская спортсменка Виктория Листунова. Третьей стала Юлия Бирюля из Краснодара.

А вот на любимых Мельниковой брусьях она на этот раз была третьей. Ангелина набрала 14,666 баллов, уступив всего лишь 0,167 баллов ставшей второй Виктории Листуновой. А победила в этом упражнении уроженка Ростова-на-Дону Владислава Уразова. Ее результат – ровно 15 баллов.