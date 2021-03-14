В Воронеже водитель дал пинка мужчине, которого едва не сбил

Опасный бег закончился легким пинком. Фото: кадр с видео

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» пользователь Алексей Алексеев выложил видео, на котором перед машиной перебегает дорогу в неположенном месте мужчина. Автомобиль останавливается, на этом запись прерывается.

В комментариях Михаил Емцев посоветовал автору поста все же сбавлять скорость, если в соседнем ряду машины стоят, а рядом остановка общественного транспорта. Дескать, если собьешь насмерть, может, вроде и правила не нарушишь, а во снах пешеход приходить будет.

На что Алексей Алексеев ответил, что такие принципы поведения, по его мнению, в дорожных условиях города-миллионника неприемлемы. И заявил, что остановился не просто так, а чтобы сделать недисциплинированному пешеходу «бесплатный пинок с пыра». Вроде как ударил несильно. А мужчина, выбегавший чуть ли не под колеса, якобы попросил прощения и сказал, что очень спешил.