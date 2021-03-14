В Воронежской области коронавирус за сутки убил 17 человек

Число зараженных за сутки снижается, но смертей по-прежнему много. А значит, нагрузка на врачей по-прежнему большая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили данные по ситуации с COVID-19 за прошедшие сутки.

13 марта «ковид» диагностировали у 232 жителей Воронежской области. Это седьмое место среди худших по этому показателю регионов России. Всего с начала эпидемии заразились 71 588 наших земляков.

За прошедшие сутки коронавирус унес еще 17 жизней. Больше 13 марта умерли только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Причем федеральный штаб дает данные о 22 смертях (и тогда это третье место среди худших регионов). Напомним, по загадочным причинам статистику по смертности никак не могут синхронизировать. Всего в нашем регионе жертвами этой болезни стали уже 2 525 человек.

Выздоровели 13 марта 253 жителя Воронежской области – восьмое место среди регионов России. Всего коронавирус победили 65 897 наших земляков.

Напомним, сейчас в регионе из ограничений действует, пожалуй, только требование о не более, чем 50-процентной посещаемости развлекательных заведений и спортивных состязаний. На днях отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.