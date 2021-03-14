В Воронеже на предстоящей рабочей неделе потеплеет до +6 градусов

В конце рабочей недели будет идти то снег, то дождь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские синоптики сообщили о погоде на предстоящую рабочую неделю. Весна вступает в свои права.

- Март, напомним, в Воронежской области, по сути, является зимним месяцем. Поэтому погода еще неустойчива. Так будет и на следующей неделе. Ее теплое и сухое начало к середине недели сменится ночным снегом и дождями. Связано это с прохождением очередного циклона, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В понедельник, 15 марта, ночью южный ветер сменится на юго-восточный, синоптики прогнозируют -1 градус при облачной погоде. Солнца не будет видно и днем. Зато в Воронеже потеплеет до +6 градусов, а местами по области –до +8.

Ночью во вторник, 16 марта, будет снова -1 и облачно. Днем опять тучи и +4 градуса.

В среду, 17 марта, ночью метеорологи обещают небольшой снег и -1 градус. Днем потеплеет до +3. И снег соответственно превратится в дождь.

Ночью в четверг, 18 марта, подует юго-восточный ветер. При -1 градусе будет идти то ли снег, то ли дождь. Погода определится с характером осадков только днем. При +2 градусах пойдет дождь.