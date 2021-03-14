В Воронежской области за хранение в доме марихуаны мужчина может сесть на 10 лет

Калачеевские полицейские в рамках расследования одного из уголовных дел обыскали дом 42-летнего жителя села Ясеновка. Мужчине в присутствии понятых предложили самому выдать хранящиеся в доме наркотические вещества. На что он сказал, что у него есть марихуана. И что «травку» готов отдать стражам порядка.

Мужчина заявил, что марихуану сделал из конопли, которую он якобы сорвал на окраине села и высушил. А потом сам покуривал «травку», которую хранил в свертках из газет. Выданная сельчанином марихуана «потянула» на 500 граммов. Что является крупным размером.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Жителю Калачеевского района грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.