В Воронежской области в аварии ранены двое взрослых и двухлетняя девочка

33-летнего водителя "семерки" и двух его пассажиров - 31-летнюю женщину и двухлетнюю девочку - на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В субботу, 13 марта, в 17.05 на 100 километре дороги Воронеж-Луганск в Острогожском районе случилась авария с тремя пострадавшими. 33-летний водитель «семерки» потерял контроль над машиной. Автомобиль выехал на обочину, потом вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель и два его пассажира – 31-летняя женщина и двухлетняя девочка – с травмами разной степени тяжести попали в больницу.

- Всего 13 марта в Воронежской области случилось 118 ДТП, из них 82 – в Воронеже, 30 – в районах и еще 6 – на федеральных трассах. В шести авариях восемь человек получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД. – 601 водитель оштрафован за превышение скорости. Еще 19 задержали пьяными за рулем.