В крупном райцентре Воронежской области за сутки случилось два больших пожара

На первом крупном пожаре, случившемся в Лисках 13 марта, есть пострадавший. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 13 марта, около пяти часов вечера в Лисках на улице 40 лет Октября загорелся многоквартирный жилой дом.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 17.11. На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 17.23. В комнате 4х4 метра пламя уничтожило вещи и мебель по всей площади. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавший, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

В тот же вечер загорелся дом в Лисках на улице Первомайской.

- О пожаре сообщили в 20.43. Случился он в двухквартирном жилом доме. На место возгорания выезжали восемь работников МЧС на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 21.00. Первая квартира практически полностью сгорела, во второй повреждены потолок, стены и пол на площади 2х3 метра. При этом, по оперативным данным, никто не пострадал, - рассказали в региональном ГУ МЧС.