В Воронеже обсудили судьбу железнодорожных переездов на участке от Подклетного до Аэропорта

Администрация железной дороги считает переезды опасными и предлагает их ликвидировать Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Чиновники и предприниматели Коминтерновского района обсудили вопросы безопасности и благоустройства железнодорожных переездов на отрезке Подклетное – Аэропорт.

Как рассказали «Комсомолке» в управе района, протяженность этого участка железной дороги составляет 21 километр, и по нему осуществляется доставка наливных грузов, в том числе авиационного топлива для двух контрагентов ЗАО ТЗК «Интерджет – Воронеж) и ООО «Бюна».

Администрация РЖД неоднократно направляла в мэрию письма с решением ликвидировать переезды на этом участке под предлогом того, что они не оборудованы должным образом и небезопасны. При этом вопрос, кто должен заняться благоустройством переездов, остается открытым.

- По закону железнодорожные переезды - зона ответственности РЖД. Однако администрация железной дороги хочет привлечь к этой работе управление дорожного хозяйства администрации Воронежа, - рассказали в управе Коминтерновского района.

В мэрии также отметили, что ближайшей перспективе требуется строительство дублирующего проезда вдоль Антонова – Овсеенко. В связи с этим чиновники ждут от предпринимателей, работающих по этому адресу, предложений по организации дорожного движения на данном участке дороги.