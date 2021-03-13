В воронежский детсад пришла …лиса

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Жители воронежского микрорайона Тенистый сфотографировали на территории детского сада №119 лисицу. Дикое животное спокойно прогуливалось под самыми окнами, вдоль стены детского учреждения. Фотографию с места событий очевидцы разместили в сообществе «Воронеж VRN». Что привело лисицу к жилью – голод или опасное заболевание бешенство, в результате которого животное теряет страх, - не известно. Но этот случай – еще одно свидетельство высокой численности лис в Воронежской области.

Напомним, в конце января воронежский департамент природных ресурсов и экологии выпустил приказ, регламентирующий выдачу охотникам разрешений на отстрел лис с целью регулирования численности. Но, несмотря на огромный спрос на разрешения среди владельцев огнестрельного оружия, право на участие в отстреле лис досталось 25 охотнспекторам.

По жалобе воронежцев в Центрально-Черноземном управлении Росприродназора проводят проверку законности действий департамента по выдаче разрешений. Ее результаты станут известны на днях.