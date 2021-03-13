Житель Воронежской области угнал с помощью буксира «копейку», чтобы сдать ее в утиль

18-летний житель Нововоронежа лишился автомобиля ВАЗ-2101, который оставил на улице Промзона Южная. Как смогли выяснить полицейские, «копейку» угнал 48-летний житель Лискинского района. Он подъехал к ВАЗу, вскрыл его и с помощью жесткой сцепки отбуксировал в свое село Аношкино, где проживал в частном доме.

Оперативники задержали подозреваемого. Выяснилось, что он уже умеет судимость за аналогичные преступления. В полиции задержанные признался в угоне, уточнив, что разобрал «копейку» и сдал ее в пункт приема металла.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.